Netflix'in 'Münevver Kababulut' belgeseline aileden tepki: Şikayetçi olacağız

Netflix'in 'Münevver Kababulut' belgeseline aileden tepki: Şikayetçi olacağız
Yayınlanma:
Netflix'in yaptığı Münevver Karabulut cinayetini konu alan belgesel, Karabulut ailesinin tepkisi ile karşılandı. Baba Süreyya Karabulut, "Bu konuyu tamamen kapatıp uzaklaşmak isterken yeniden gündeme gelmesini istemiyoruz. Şikayetçi olacağım” dedi.

Çevrimiçi film ve dizi platformu Netflix, 2009’da Türkiye'yi sarsan kadın cinayetlerinden biri olan Münevver Karabulut cinayetini konu alan bir belgesel yaptı.

Platform, dünya çapında yayınladığı “true crime” belgeselleri kapsamında yaptığı “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası”nın ilk fragmanını da yayımladı.

Ancak, Netfilix'in belgeseli ailen izin almadan yaptığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin Milliyet'e açıklama yapan Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, şikayetçi olacağını ve olayın tekrar gündeme gelmesini istemediklerini söyledi.

Netflix duyurdu: Münevver Karabulut cinayeti belgesel olduNetflix duyurdu: Münevver Karabulut cinayeti belgesel oldu

"TEKRAR GÜNDEME GELMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Baba Süreyya Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim bilgimiz dışında yapılmış. Görüşme ve benzeri bir şey yok. Şikâyetçi olacağım. Ben çok yoruldum, ilahi adalete sığındım. Yani biri sokakta ‘Sen Münevver’in babası mısın?’ diye sorduğunda bile ben ‘Hayır, değilim’ diyorum. Artık bu konuyu tamamen kapatıp uzaklaşmak isterken tekrar tekrar gündeme gelmesini istemiyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Türkiye
Yanan araçtan 5 kişilik aileyi kurtardı! Bakan Tunç tebrik etti
Yanan araçtan 5 kişilik aileyi kurtardı! Bakan Tunç tebrik etti
Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: Hedefe yaklaştıkça sabotajlar arttı!
Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: Hedefe yaklaştıkça sabotajlar arttı!