Netflix'in 'Münevver Kababulut' belgeseline aileden tepki: Şikayetçi olacağız

Çevrimiçi film ve dizi platformu Netflix, 2009’da Türkiye'yi sarsan kadın cinayetlerinden biri olan Münevver Karabulut cinayetini konu alan bir belgesel yaptı.

Platform, dünya çapında yayınladığı “true crime” belgeselleri kapsamında yaptığı “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası”nın ilk fragmanını da yayımladı.

Ancak, Netfilix'in belgeseli ailen izin almadan yaptığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin Milliyet'e açıklama yapan Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, şikayetçi olacağını ve olayın tekrar gündeme gelmesini istemediklerini söyledi.

Netflix duyurdu: Münevver Karabulut cinayeti belgesel oldu

"TEKRAR GÜNDEME GELMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Baba Süreyya Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim bilgimiz dışında yapılmış. Görüşme ve benzeri bir şey yok. Şikâyetçi olacağım. Ben çok yoruldum, ilahi adalete sığındım. Yani biri sokakta ‘Sen Münevver’in babası mısın?’ diye sorduğunda bile ben ‘Hayır, değilim’ diyorum. Artık bu konuyu tamamen kapatıp uzaklaşmak isterken tekrar tekrar gündeme gelmesini istemiyoruz.”