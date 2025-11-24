Netflix duyurdu: Münevver Karabulut cinayeti belgesel oldu

Yayınlanma:
2009 yılında Türkiye'yi sarsan kadın cinayetlerinden biri olan 17 yaşındaki Münevver Karabulut cinayeti, Netflix tarafından belgeselleştirildi.

2009 yılında Türkiye’yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayeti Film ve dizi platformu Netflix, tarafından yapılan belgesele konu oldu. Netflix dünya çapında yayınladığı 'true crime' belgeselleri kapsamında "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" ismiyle ilk fragmanını yayımladı.

Platform yayın tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken X hesabından paylaşılan tanıtımda belgeselin ‘yakında’ yayınlanacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi derinden etkileyen kadın cinayetlerinden biri olan olayda, 17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu'nun ailesinin evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Karabulut’un cansız bedeni, parçalanmış şekilde gitar kutusuna konuldu ve Etiler’deki bir çöp konteynerine atıldı.

Olayın hemen ardından Garipoğlu kayıplara karıştı ve cinayet Türkiye’de büyük bir infial yarattı.

Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra tutuklanmış, 24 yıl hapis cezası verilerek Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Ancak Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklandı.

Garipoğlu'nun hayatını kaybetmediğine ilişkin tartışmaların gündeme gelmesiyle 2024’te Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış, incelemede mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu tespit edilerek dosyaya takipsizlik kararı verilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

