Mülkiyeliler Birliği: Kamuoyunu halkın iradesini savunmaya çağırıyoruz

Yayınlanma:
Mülkiyeliler Birliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm demokratik kamuoyunu hukukun üstünlüğünü, siyasetin özgürlüğünü ve halkın iradesini savunmaya çağırıyoruz" denildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişin verdiği ara karara tepkiler gelmeye devam ediyor. Mahkeme, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine geçici kurul atadı.

Karara bir tepki de Mülkiyeliler Birliği'nden geldi.

Mülkiyeliler Birliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"SEÇİLMİŞLERİN İRADESİ GASP EDİLEMEZ"

Açıklamada, seçilmişlerin görevlerinden alınarak yerine kayyum atanmasının demokrasi karşıtı bir tutum olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Seçilmişlerin iradesi mahkeme kararlarıyla gasp edilemez. Türkiye son yıllarda, yerel yönetimlere kayyım atamaları, yargının siyasallaşması ve ifade özgürlüğünü daraltan uygulamalarla birlikte demokrasiyi zedeleyen müdahalelere sahne olmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin bir mahkeme kararıyla görevden alınarak yerlerine kayyım atanması, demokrasi karşıtı gidişatın yeni ve kaygı verici bir halkasını oluşturmaktadır.

Siyasi partilerin iç işleyişine yargı kararlarıyla müdahale edilmesi, seçilmiş yöneticilerin görevden alınarak yerlerine atama yapılması, yalnızca ilgili partiye değil, ülkemizin tüm demokratik hayatına yöneltilmiş ağır bir darbedir. Öte yandan, atanan kayyımın CHP içinden biri olması da müdahalenin hukuksuzluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

"HUKUK DEVLETİNİN TEMEL İLKELERİYLE ÇELİŞMEKTEDİR"

Mülkiyeliler Birliği'nin, demokratik süreçlerin ve halk iradesinin hiçe sayılmasının kabul etmediklerini belirten açıklamada, mahkeme kararlarıyla siyasi partilerin seçilmiş organlarının görevden alınmasının hukuk devletinin temel ilkeleriyle çeliştiği belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, ancak siyasete müdahale etmeme ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalındığında korunabilir.

Bizler, demokrasinin temel dayanağı olan seçme ve seçilme hakkına, siyasi partilerin özerkliğine ve yurttaşların iradesine sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle, söz konusu kararı kınıyor; tüm demokratik kamuoyunu hukukun üstünlüğünü, siyasetin özgürlüğünü ve halkın iradesini savunmaya çağırıyoruz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

