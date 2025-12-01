Muhtar 30 metreden düştü: Ambulansa traktörle götürüldü
Ereğli ilçesine bağlı Güzelyurt köyü sınırlarındaki şelale mevkisinde öğle saatlerinde bir kaza yaşandı. Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz, arkadaşlarıyla gezerken dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı düştü.
AMBULANSA TRAKTÖR RÖMORKUNDA GÖTÜRÜLDÜ
Düştüğü yerde mahsur kalan Korkmaz'ı kurtarmak için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu ulaşılan muhtar, traktör römorkuyla ambulansın bulunduğu noktaya taşındı.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ
Hasan Korkmaz, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk muayenelerde Korkmaz'ın vücudunda çeşitli kırıklar olduğu belirlendi. Sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.