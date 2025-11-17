Nesli tehlike altındaki vaşağı köylüler görüntüledi! Muhtardan “zarar vermeyin” çağrısı

Nesli tehlike altındaki vaşağı köylüler görüntüledi! Muhtardan “zarar vermeyin” çağrısı
Yayınlanma:
Van’ın Gevaş ilçesinde nesli tehlike altında bulunan bir vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü Mahallesi'nde muhtar Agit Avcı ile beraberindekiler, yolda giderken nesli tehlike altında olan bir vaşak ile karşılaştı.

Su kanalına düşen vaşak kurtarılıp doğaya bırakıldıSu kanalına düşen vaşak kurtarılıp doğaya bırakıldı

Avcı ve beraberindeki kişiler, cep telefonu kameralarıyla vaşağı görüntüledi.

vanda-nesli-tehlike-altinda-olan-vasak-1019592-302506.jpg

“DAHA ÖNCE BU KADAR YAKINDAN ÇEKEMEMİŞTİK”

Agit Avcı, vaşağı görükleri anları aktararak "Yolda giderken vaşak gördük. Hemen telefonlarımızla çekim yaptık. Bu bölgede daha önce bir kez daha görülmüştü fakat bu kadar yakından çekememiştik. Vaşak, bir süre yol kenarında bekledikten sonra ormanlık alana doğru uzaklaştı" ifadelerine yer verdi.

vanda-nesli-tehlike-altinda-olan-vasak-1019593-302506.jpg

HAYVANLARA ZARAR VERİLMEMESİNİ İSTEDİ!

Bölgede zaman zaman yaban hayvanlarının görüldüğünü ifade eden Avcı, vatandaşlara bir çağrıda bulundu ve hayvanlara zarar verilmemesini istedi.

Kaynak:DHA

