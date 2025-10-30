Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan yararlanacak iddiası

Yayınlanma:
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu iddia edildi.

İBB soruşturmasına etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen Başkanvekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 kişi ile beraber Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alınmıştı.

yeni-proje-31.jpg

5 TEMMUZ TARİHİNDEN BERİ TUTUKLU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz tarihinde savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SON DAKİKA! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandıSON DAKİKA! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANACAK İDDİASI

İsmail Saymaz tarafından aktarılan bilgiye göre Böcek etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsacılığa başvuruda bulundu. halktv.com.tr yazarlarından İsmail Saymaz tarafından X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu ifade ediliyor. Antalya Başsavcılığı, başvuruyu değerlendiriyor. Konu, Başsavcı Yakup Ali Kahveci’nin masasında.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

