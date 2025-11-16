Muğla'da orman yangını!

Yayınlanma:
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevlerle mücadele sürüyor.

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Çaltıözü Mahallesi Mendos Dağı yakınlarında bulunan ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında yangını çıktı. Bölgeden yükselen alevleri ve dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiple alevlere müdahale ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:DHA

