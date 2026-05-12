Muğla merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var

Muğla merkezli 5 ilde ‘Daltonlar’ adlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Elde edilen bilgilere göre, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Daltonlar' adlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Muğla başta olmak üzere Şanlıurfa, Antalya, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', ‘Nitelikli yağma', 'Silahla mala zarar verme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

11 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
