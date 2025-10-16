Bakanlık kaynakları, ilk olarak 12 Ekim'de Ankara'da Suriye heyeti ile gerçekleştirilen üçlü görüşme ve terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu hakkındaki soruları yanıtladı. Suriye'de istikrarın tesisi için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Malumlarınız olduğu üzere, Suriye Yeni Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve iş birliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 12 Ekim’de Ankara’da gerçekleşen 3’lü görüşmede Suriye’nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapılmıştır. Suriye’nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz.”

ASKERİ HASTANELERİN YENİDEN AÇILMASI KONUSU

Kamuoyunda sıkça tartışılan askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin sorular üzerine Bakanlık kaynakları, konunun Cumhurbaşkanlığı'nın direktifleri doğrultusunda ele alındığını bildirdi. Kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" şeklinde kısa bir bilgi paylaştı.

GAZZE'DE ATEŞKES SONRASI "GÖREV GÜCÜ" HAZIRLIĞI

Bakanlık kaynakları, Gazze'deki ateşkes sonrası gündeme gelen ve Türkiye'nin de yer alabileceği "Gazze Görev Gücü"nde hangi unsurların bulunacağına" dair sorulara da yanıt verdi. İnsani yardım ve yeniden inşanın öncelikli olduğu vurgulanan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göreve hazır olduğu mesajı verildi:

“Gazze’de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bildiğiniz üzere TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev gücüne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”