MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
Yayınlanma:
Milli Savuma Bakanlığı (MSB), Piyade Er Eyüp Güner'in, eğitim esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Tokat'ta Piyade Er Eyüp Güner'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Tokat’ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız P.Er Eyüp GÜNER, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

msbb.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Türkiye
YSK toplanıyor: CHP İstanbul Olağan İl Kongresi’nin de durdurulması istendi
YSK toplanıyor: CHP İstanbul Olağan İl Kongresi’nin de durdurulması istendi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce hap ele geçirildi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce hap ele geçirildi
CHP Kongresinde korkutan anlar: İl Başkan adayı konuşurken yere yığıldı
CHP Kongresinde korkutan anlar: İl Başkan adayı konuşurken yere yığıldı