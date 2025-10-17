Motosikletiyle yanaşıp korkutan sözler söyledi: Şüpheli gözaltında

Yayınlanma:
İzmir'de motosikletiyle insanların yanına yanaşarak sarf ettiği sözlerle korku ve paniğe neden olan, bu anları izinsiz bir şekilde kayda alan şüpheli tutuklandı.

İzmir'de motosikletli bir kişi tehlikeli bir şekilde yayalara yaklaşarak sarf ettiği farklı sözlerle kişilerde korku, kaygı ve paniğe neden oldu.

Motosikletli şüpheli, hem yayalara hem de motosiklet kullanıcılarına seyri halindeyken yaklaşıp laf attı. Korkuttuğu insanların o anları ise kamera ile kayda aldı.

motosikletiyle-vatandaslari-korkutarak-k-968441-287629-001.jpg

MAĞDURLARDAN BİRİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine mağdurlardan biri durumu şikayet etti.

Hastaneden 2 motosiklet çaldı: Savunması pes dedirttiHastaneden 2 motosiklet çaldı: Savunması pes dedirtti

Şikayet üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından harekete geçildi.

motosikletiyle-vatandaslari-korkutarak-k-968439-287629-1-001.jpg

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

F.Ç. olduğu tespit edilen, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından F.Ç, ‘Kişilerin Özel Hayatına İlişkin Görüntü veya Sesleri Basın Yayın Yoluyla Yayma, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

