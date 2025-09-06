Motosikletinin yanında ölü bulundu

Aydın'da Hakan Kudüsoğlu, yol kenarında devrilmiş motosikletin kenarında ölü bulundu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 47 yaşındaki Hakan Kudüsoğlu, yol kenarında devrilmiş motosikletin yanında yatar halde bulundu.

Saat 23.30 sıralarında Sultanhisar ilçesi Denizli yolunda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Hakan Kudüsoğlu, Denizli yolunda plakasız motosikletinin yanında hareketsiz halde bulundu.

HAREKETSİZ YATAR HALDE GÖRENLER DURUMU İHBAR ETTİ

Kudüsoğlu'nu hareketsiz yatar halde görenler durumu hemen 11 Acil çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde, Kudüsoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kudüsoğlu’nun cansız bedeni, olay yeri yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

