Mobilya ustası asansör boşluğunda ölü bulundu

Mobilya ustası asansör boşluğunda ölü bulundu
Arnavutköy'de, ailesinin kayıp ihbarı üzerine aranan 54 yaşındaki mobilya ustası, çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu.Karlıbayır Mahallesi Nalan Sokak'ta 6 katlı inşaatın mobilya işlerini yapan Murat...

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karlıbayır Mahallesi Nalan Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 6 katlı inşaatın mobilya işlerini yapan Murat K'den dünden beri haber alamayan yakınları durumu emniyete bildirdi.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, mobilya ustasının yakınlarıyla inşaat halindeki binaya gitti.

Yapılan aramalar sonucunda Murat K. asansör boşluğunda hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipleri tarafından yapılan incelemede, Murat K'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

