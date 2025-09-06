Milas'ın ünlü emlakçısı arabasında ölü bulundu

Yayınlanma:
Muğla'nın Milas ilçesinin tanınmış emlakçısı Önder Özer, otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsiye gönderildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki emlakçı Önder Özer, otomobilinin içinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Emek Mahallesi Gülbirişim Caddesi üzerinde park hâlindeki araçta hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilçenin ünlü emlakçısı Özer’in tüfekle başından vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

45 yaşındaki emlakçı Önder Özer,

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; iki çocuk babası olduğu öğrenilen Özer’in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

