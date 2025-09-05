MHP'li Feti Yıldız, komisyonun Öcalan'a heyet göndermesini önerdi!

MHP'li Feti Yıldız, komisyonun Öcalan'a heyet göndermesini önerdi!
Yayınlanma:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, süreç komisyonunun terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı dinlemek için heyet göndermesini istedi.

MHP Genel Başkan Yadımcısı Feti Yıldız, süreç komisyonunun PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın dinelemek için heyet görevlendirilmesini istedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

  • "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır. Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi,kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir.
  • 7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda Devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir.
  • Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ,terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere , zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır."

fgnngf.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
Türkiye
Arnavutköy'de feci kaza: Art arda çarptılar
Arnavutköy'de feci kaza: Art arda çarptılar
Şanlıurfa'da otobüs şoförünü bıçaklamıştı: Antalya'da yakalandı
Şanlıurfa'da otobüs şoförünü bıçaklamıştı: Antalya'da yakalandı
Çocuklarının gözü önünde öldürüldü! Müesser'in katili hakkında uzaklaştırma kararı varmış
Çocuklarının gözü önünde öldürüldü! Müesser'in katili hakkında uzaklaştırma kararı varmış