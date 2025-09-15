MHP'li avukat iktidar kanalında söyledi: Bu dava Türkiye'nin gündeminden çıktı

Yayınlanma:
MHP'li olduğu bilinen avukat Cem Kaya, iktidar kanalında CHP Kurultay davasını yorumladı. Cem Kaya, "Mahkeme, 'karar verilmesine yer olmadığına' karar verecek. Bunu bir yere not edin." diyerek kurultay davasının Türkiye gündeminden çıktığını öne sürdü.

CHP İle beraber Türkiye'nin kilitlendiği CHP Kurultayı davasında mahkeme bugün ara kararını açıkladı. Kurultay davası 24 Ekim Cuma gününe tedbirsiz bir şekilde ertelendi. Alınan karar hakkında CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hakim kararının beklenen bir karar olduğunu ifade eden Çağlayan şöyle dedi:

  • Eksiklik vardı dosyada. Ertelenmesi gerekiyordu. Kurultayın da beklenmesi gerekiyordu. O yüzden normal bir karar.

ESKİ YARGITAY HAKİMİ VE YARSAV BAŞKANI: 24 EKİM İLE HUKUKİ KONUSU KALMAYACAK

Eski Yargıtay hakimi ve YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da, CHP’nin kurultay süreciyle ilgili açılan davanın 24 Ekim’e ertelenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duruşmanın görüldüğü adliye önünden ilk açıklamalarını yapan Eminağaoğlu, duruşmanın ertelenme gerekçesini şöyle açıkladı: "Açılmış bu süreçte getirtilen başka dosyalar vardı. Onların da incelenmesi amacıyla duruşmanın ertelenmesi yoluna gidildi."

Eminağaoğlu, CHP'nin 21 Eylül’de olağanüstü kurultay toplama kararı almasının davanın seyrini etkileyeceğini belirtmesinin yanı sıra, "24 Ekim'deki duruşma ile bu davanın hiçbir şekilde hukuki konusu kalmayacak” ifadelerini de kullandı.

MHP'Lİ AVUKAT CEM KAYA: BU DAVA TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN ÇIKTI

CHP'nin avukatı ve eski Yargıtay hakiminin değerlendirmelerinin yanı sıra en dikkat çeken açıklamalardan biri MHP'li olduğu bilinen avukat Cem Kaya'dan geldi. Kaya, iktidar kanalında yaptığı değerlendirmede bu davada hakimin 'karar verilmesine yer olmadığına' kararını vereceğini, günün sonunda bu davanın Türkiye gündeminden çıktığını ve başka gündemlere yol açılması gerektiğini kaydetti.

