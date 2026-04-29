MHP'deki tasfiye dalgası şimdi de Ülkü Ocakları'nda! İlk görevden alma geldi

İzzet Ulvi Yönter'in MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan Bahçeli'nin talimatı üzerine istifa etmesinin ardından parti teşkilatlarında tasfiye dalgası başlatıldı. Parti, 6 Nisan’da İstanbul il ve ilçe teşkilatlarını feshetti. Daha sonra Kars, Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl ve Gaziantep teşkilatları için de aynı karar alındı. Böylece 6 Nisan’dan bu yana feshedilen il teşkilatı sayısı 11’e yükseldi.

11 MHP teşkilatı feshinin ardından Bahçeli'den dikkat çeken açıklama

ÜLKÜ OCAKLARINA DA SIÇRADI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bu dalga Ülkü Ocaklarına da sıçradı. İlk adım Kütahya da atıldı. Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni görevden alındı, yerine Veli Özdemir atandı. 4.5 yıldır görevde olan Bükni, "Cenab-ı Allah’ın rızasını gözeterek, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ve ülkücü şehitlerin emaneti olan kutlu sancağı daha yukarıya taşımak için mücadele ettik" dedi

GÖZLER DİĞER İLLERE ÇEVRİLDİ

Kütahya’daki bu tasfiyenin ardından parti kulislerinde, benzeri adımların diğer kentlerdeki Ülkü Ocakları’nda da atılabileceği öne sürülüyor. İl teşkilatlarındaki tasfiye sürecinin ocaklara da sıçraması ile birlikte MHP’deki yeniden yapılanmanın daha geniş bir alana yayılacağı tahmin ediliyor.