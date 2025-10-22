Meteoroloji Muğla için saat vererek uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Muğla için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren kentin batı kesimlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, günün ilerleyen saatlerinde il genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Yağışların yer yer kuvvetli seyredeceği, kısa süre içinde etkili olacak sağanakların ani su baskınlarına yol açabileceği bildirildi.

RİSKLER TEK TEK SIRALANDI

MGM, vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Yetkililer ayrıca, ani yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve trafikte yoğunluk yaşanabileceği de ifade edildi.