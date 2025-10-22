Meteoroloji Muğla için saat vererek uyardı!

Meteoroloji Muğla için saat vererek uyardı!
Yayınlanma:
Muğla'da il genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanağın ilerleyen saatlerde il genelinde etkili olacağı belirtildi. Yurttaşlara tedbirli olunması yönünde uyarılar yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Muğla için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren kentin batı kesimlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, günün ilerleyen saatlerinde il genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat!Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Yağışların yer yer kuvvetli seyredeceği, kısa süre içinde etkili olacak sağanakların ani su baskınlarına yol açabileceği bildirildi.

mugla.png

RİSKLER TEK TEK SIRALANDI

MGM, vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Yetkililer ayrıca, ani yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve trafikte yoğunluk yaşanabileceği de ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Türkiye
Erbakan iktidarın Kılıçdaroğlu planını açıkladı
Erbakan iktidarın Kılıçdaroğlu planını açıkladı
Altın yatırımcısı şokta! Dünkü sert düşüş sonrası piyasada son durum ne?
Altın yatırımcısı şokta! Dünkü sert düşüş sonrası piyasada son durum ne?