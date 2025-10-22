Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun’un doğusu, Adana’nın güneyi, Hatay’ın kuzeyi ve Edirne’nin güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’de pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Muğla çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Balkanlardan dalga dalga geliyor: İstanbul'a 'karambol' uyarısı!

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, sabah saatlerinde Adana'nın güneyi ile Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri ile sabah güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Dörtyol ve Erzin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aksaray çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.