Metal fabrikasında patlama: 1’i ağır 3 işçi yaralı

Arnavutköy'de bir metal fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle sanayi tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda biri ağır olmak üzere üç işçi yaralandı.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi'ndeki metal fabrikasında akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Fabrikanın imalat bölümünde bulunan sanayi tipi tüp, henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etti.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÜÇ İŞÇİ YARALANDI, BİRİNİN DURUMU AĞIR

Patlamada yabancı uyruklu üç işçi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İŞ YERİNDE FAALİYET DURDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay nedeniyle fabrikadaki faaliyetlere ara verildi. Polis ekipleri, patlamanın kesin nedenini belirlemek için iş yerinde detaylı inceleme başlattı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

