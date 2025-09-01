Mesut Uyumaz cinayetinin ardından arsa ticareti çıktı: Kendi silahıyla vurulmuş

Mesut Uyumaz cinayetinin ardından arsa ticareti çıktı: Kendi silahıyla vurulmuş
Yayınlanma:
Tekirdağ'da kapısı açık haldeki aracında ölü bulunan Mesut Uyumaz'ın katili yakalandı. Katilin ifadesine göre Uyumaz cinayetinin ardından arsa ticareti çıktı. Uyumaz'ın kendisine doğrulttuğu silahı alıp ateş ettiğini söyleyen katili, cinayeti itiraf etti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iş insanı Mesut Uyumaz (48), daha önce birlikte iş yaptıkları Orhan Aybaş (42) tarafından otomobilde tabanca ile 4 kurşunla vurularak öldürüldü.

Cinayetin ardından kaçan Aybaş, jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

MESUT UYUMAZ CİNAYETİNİN ARDINDAN ARSA TİCARETİ ÇIKTI

Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında vatandaşlar, otomobili kapısı açık şekilde görünce durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin arka koltuğunda Kapaklı ve Çerkezköy'de vinç işletmeciliği yapan Mesut Uyumaz’ı öldürülmüş halde buldu. İncelemede Uyumaz'ın göğüs, boyun ve çene kısmından tabanca ile 4 kurşunla vurulduğu belirlendi.

Cinayete ilişkin çalışma başlatan Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. 24 güvenlik kamerasından alınan görüntülerde cinayet şüphelisinin Orhan Aybaş, olduğu tespit edildi. Aybaş, otogarda otomobil beklediği sırada jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

mesut-uyumaz-cinayetinin-ardindan-arsa-ticareti-cikti-kendi-silahiyla-vurulmus-2.jpg

İfadesinde cinayeti itiraf eden Aybaş, olayın ortak arsa alımı için buluştuklarında yaşandığını anlattı.

KENDİ SİLAHIYLA VURULMUŞ

Aybaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Aybaş'ın ifadesinde Mesut Uyumaz'ın kendisini arayarak, bulduğu bir arsayı ortak olarak alabileceklerini söylemesi üzerine buluştuklarını söyledi.

Uyumaz ile buluştuklarını belirten Aybaş, "Buluştuğumuzda bana vincimi satıp arsayı almamızı istedi. Arsayı satan kişilerin de geleceğini söyledi. Bu arada benim enseme silah dayadı ve 'Satacaksın vinci, vereceksin' diye bağırmaya başladı. Ben de bir anlık refleksle silahı elime geçirdim. O aracına doğru kaçtı, ben de ateş ettim" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

