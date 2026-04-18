Mesai arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürdü

Samsun'un Atakum ilçesinde, aynı restoranda çalışan iki mesai arkadaşı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 31 yaşındaki Eren Bakır, 22 yaşındaki Haşim Y. tarafından sokak ortasında 9 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Vatan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı restoranda görev yapan Eren Bakır ve Haşim Y. arasında sabah saatlerinde bir tartışma yaşandı. İkili, akşam saatlerinde bulvar üzerinde yeniden karşılaşınca aralarındaki tartışma arbedeye dönüştü.

9 BIÇAK DARBESİYLE YERE YIĞILDI

Yaşanan kavga esnasında Haşim Y., mesai arkadaşı Eren Bakır'a bıçakla saldırdı. Aldığı 9 bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Bakır kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Eren Bakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU

Cinayet anının yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı olayda, kaçan şüpheli Haşim Y. bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. (DHA)