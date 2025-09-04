Mersin'de skandal: Piyasaya sürülmeye hazırlanan 60 bin bozuk yumurta ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Altaylılar Mahallesi'nde şüphe üzerine yapılan denetimde, bir yumurta işletmesinde kaçak olarak paketlenmiş ve bozulmuş 60 bin yumurtaya el konuldu. Yapılan incelemelerde, yumurtaların üzerinde son kullanma tarihi ve işletme kayıt numarasının olmadığı belirlendi. Bozuk ürünlerin yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

Olay Tarım İl Müdürlüğü'ne bildirilirken, işletmeye yasal işlem uygulanarak faaliyeti durduruldu ve iş yeri mühürlendi. Ele geçirilen tüm yumurtalar, imha edilmek üzere yetkili birimlere teslim edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarsus'ta tek bir vatandaşımızın sağlığı bile riske atılamaz. Ekiplerimiz, halkımızın güvenliği için gece gündüz sahada. Bu tür girişimlere asla izin vermeyiz. Denetimlerimiz artarak sürecek. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.