Menenjitten entübe edilmişti: 14 yaşındaki Çağla yaşam savaşını kaybetti

Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’na giden 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Çağla Savaş, 4 Nisan tarihinde ateş ve baş ağrısı gibi şikayetlerle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürüldü.

İddialara göre Savaş'a hastanede yapılan tahlil ve serum ile antibiyotik tedavisinin ardından taburcu edilmesi yönünde karar verildi. Ancak bir sonraki gün çocuklarının daha kötü olduğunu gören aile Çağla'yı yeniden hastaneye götürdü ve Çağla aynı tedavilerin ardından yeniden taburcu edildi. Aynı durumun üçüncü defa tekrar etmesinin ardından aile çocuklarını bu defa Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne (BEUN) götürdü.

8 yaşındaki çocuk menenjitten hayatını kaybetti

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde çekilen tomografi sonrasında Savaş'ın menenjit olabilmesinden şüphelenildi ve tedaviye başlandı. 1 hafta boyunca tedavisi devam edilen ve entübe edilen Çağla bu sabah hayatını kaybetti.

Çağla'nın hayatını kaybettiğini CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz duyurdu.

Yavuzyılmaz, dün akşam sosyal medya hesabından Zonguldak Valisi'ne seslenmişti. Valiliğin 13 Nisan tarihinde konu hakkında yaptığı basın duyurusunu eleştiren vekil, durumun valilik tarafından örtbas edildiğini öne sürdü. Çağla'nın Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne yatırılmadan önce 3 defa devlet hastanesine götürülüp taburcu edilmesine değinilmeyerek durumun örtbas edilmeye çalışıldığını söyleyen Yavuzyılmaz, konunun peşini bırakmayacaklarının da altını çizdi.

14 yaşındaki Çağla'nın devlet hastanesinde 3 defa hiçbir tanı konulmadan taburcu edilmesine çok sert tepki gösteren Deniz Yavuzyılmaz, Çağla'yı ölüme götüren süreci şu şekilde anlatmıştı:

Zonguldak Valisine sesleniyorum!

14 yaşında bir çocuk hastanede yaşam savaşı verirken, siz neyi örtbas etmenin peşindesiniz?

8.sınıf öğrencisi Çağla Savaş yavrumuz, kusma ve şiddetli baş ağrısı şikâyetiyle ailesi tarafından;

5 Nisan Pazar günü

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürülüyor.

İlk müdahale yapılıyor. Teşhis konulmuyor. Sevk yok, yatış yok. Taburcu ediliyor

6 Nisan Pazartesi günü

Baş ağrıları şiddetleniyor. Deride döküntüler başlıyor. Tekrar hastanenin acil servisine gidiyor, müdahale ediliyor.

Yine teşhis konulmuyor, sevk yok, yatış yok. Tekrar taburcu ediliyor!

7 Nisan Salı günü

Sabah, Çocuk Hastalıkları Uzmanına görünüyor, taburcu oluyor, akşam ise hastalık belirtilerine, şiddetli ense ağrısı ve başını düz tutamama şikâyetleri ekleniyor.

Tekrar hastanenin acil servisine başvuruyor.

Yine teşhis konulmuyor, sevk yok, yatış yok. Bir kez daha taburcu ediliyor!

8 Nisan Çarşamba günü

Çağla’da artık bilinç kaybı, ajitasyon başlıyor. Aile, Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine götürüyor ve burada nihayet menenjit ön tanısı konuluyor!

Aradan geçen 3 günlük sürede kritik zamanlar kaybediliyor ve günler sonra Çağla ameliyat ediliyor;

Valilik ise nihayet 13 Nisan günü, bizim “kamuoyuna açıklama yapın” baskımız sonrasında bir açıklama yayınladı.

Ancak Valilik, açıklamasında kamuoyunu aydınlatmak yerine süreçteki tüm ihmallerin üstünü örtmeye çalıştı !

Valilik açıklamasına göre;

Çağla’nın yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı şikâyetleri 8 Nisan’da başlıyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine yatırılıyor.

Çağla ve ailesinin 5 Nisan’dan itibaren 3 gün boyunca Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesinden tek bir kelime bile bahsedilmiyor!

Açıklamada, aileye kaybettirilen kritik üç gündeki ihmaller görmezden geliniyor. Sanki bu üç gün hiç yaşanmamış gibi bir tutum alınıyor.

Bu örtbas edilmek istenen ihmaller yüzünden, şimdi yavrumuz hayata tutunmaya çalışıyor.

Çağla şu an solunumunu sağlayamadığı için entübe edildi ve böbrekleri işlevini yitirdiği için diyalize bağlı!

Konunun peşini bırakmayacağız!

Dualarımız seninle Çağla!