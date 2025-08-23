Memur-Sen: Hakem Kurulu, iade-i itibar fırsatını iyi değerlendirmelidir

Memur-Sen: Hakem Kurulu, iade-i itibar fırsatını iyi değerlendirmelidir
Yayınlanma:
Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki anlaşmazlık sonrası gitmeyi reddettikleri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na hükumetin gitmesi üzerine kurulun tarafsızlık sınavı vereceğini belirterek, “Bu süreç Hakem Kurulu için bozulan imajını düzeltme, zedelenmiş itibarını iade etme fırsatıdır” dedi.

Uyuşmazlıkla sonuçlanan 8.Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin Memur-Sen'den yazılı açıklama yapıldı.

Memur-Sen, X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Memur-Sen olarak, bugüne kadar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun "Kamu İşvereni Hakem Kurulu" olarak işlev gördüğünü, hakkaniyetli karar vermek yerine noterlik yaptığını, bu nedenle Hakeme güvenmediğimizi ifade ettik. Bu sebeple 8. Dönem Toplu Sözleşmeyi Hakeme götürmeme kararı aldık ve başvuru yapmadık. Ancak Kamu İşvereni, bugüne kadar sürdürdüğü teamüllerin dışına çıkarak kendisi Hakem Kurulu'na başvuru yaptığı için Hakem süreci bugün itibariyle başlamış oldu. Milyonların gözü artık Hakem Kurulu'ndadır."

Açıklamada, uzlaşılan 58 maddenin kabul edilmesi, oransal artış, taban aylığa zam, refah payı ve vergide adalet gibi taleplerin adil biçimde değerlendirilmesinin kurulun sorumluluğunda olduğu ifade edildi. Ayrıca mevcut yasanın toplu sözleşme sistemini tıkadığı belirtilerek, grev hakkı ve bağımsız hakem kurulunu içeren yeni bir sendika yasasının çıkarılması gerektiği çağrısı yapıldı.

"YENİ BİR SENDİKA YASASI ÇIKARILMALI"

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Bu süreç Hakem Kurulu için bozulan imajını düzeltme, zedelenmiş itibarının iadesi için bir fırsat oluşturmaktadır. Hakem Kurulu bu süreci iade-i itibarı için kullanmalı, bu fırsatı iyi değerlendirmelidir! Yasada çarpıklık olmasaydı, üzerinde uzlaşılan ve tutanakla imza altına alınan 58 maddenin hayata geçmesi Hakem Kurulu'nun insafına bırakılmamış olacaktı. Nitekim, mevcut sendika yasasıyla toplu sözleşmeyi yürütmek artık mümkün değildir. Grev hakkının olduğu, örgütlenme özgürlüğünün tam sağlandığı, Hakem Kurulu'nun bağımsız karar verecek şekilde yapılandırıldığı, adil toplu sözleşme sisteminin inşa edildiği yeni bir Sendika Yasası çıkarılmalıdır."

