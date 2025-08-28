Memlekete tatile geldiler, yayla yolunda can verdiler! Aynı aileden 3 kişi öldü
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Kazada aynı aileden 3 kişi öldü.
Akşam saat 22.30 sıralarında ilçenin Geyikçi Yaylası’nda meydana gelen kazada, ailesiyle birlikte yayladan dönen Mustafa Bayram, iddialara göre, yola hakim olan sis nedeniyle virajı alamayıp uçuruma yuvarlandı.
YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR KAZAYI İHBAR ETTİ
Yoldan geçerken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen ekipler, taklalar attıktan sonra uçuruma yuvarlanan araca ulaşarak kazazedeleri araçtan çıkardı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekipler, yaptıkları ilk kontrollerde sürücü ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram'ın hayatını kaybettiğini, Murat Bayram’ın ise yaralandığını belirledi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, kaldırıldığı Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
1 GÜN ÖNCE AMERİKA'DAN GELMİŞLER
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Bayram ailesinin bir süre önce tatil için memleketleri Giresun’a geldikleri öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.