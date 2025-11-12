Meclis'te Bakan'a protesto! Bir tarafta Saliha'nın kanlı hırkası diğer yanda "Rojin'e adalet" çığlığı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesaplarını görüşmek üzere toplandı. Komisyonda, muhalefet milletvekilleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş komisyona geldiği sırada bir protesto gerçekleştirdi. Muhalefet milletvekillerinin oturduğu sıralarda, Bakan Göktaş ve Bakanlığı protesto eden, kadın cinayetlerine ilişkin döviz ve fotoğraflar yer aldı. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, oturduğu sıraya, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen TBMM personeli Saliha Akkaş'ın fotoğrafı ve hırkasını koydu. Muhalefet sıralarında ayrıca "Rojin Kabaiş'e ne oldu" ve "Rojin'e adalet" yazılı dövizler de yer aldı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, toplantı başlamadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Maalesef halen korunmasız, sigortasız, güvencesiz çalışan kadınlar var. Yaklaşık 1 milyon 200 bin evde temizliğe giden kadın var. Bunların yüzde 80’inden fazlası güvencesiz. Sadaka gibi, 65 yaş aylığı veriyorlar. Maalesef Türkiye’nin gerçek fotoğrafını gençler gösteriyor. Her 100 çocuktan 72’sinin ikinci ayakkabısı yok. Her 100 çocuktan 72’si günde bir kez bile taze meyve ve sebze tüketemiyor. 100 çocuktan 63’ü bir kez tavuk ve balık yiyemiyor. 100 çocukta 76’sı kitap alamıyor. 100 çocuktan 77’si bisiklet alamıyor. Her 100 çocuktan 75’inin doğum gününden haber yok, kutlayamıyor. Her 100 çocuktan 60’ı bir gün bile tatil yapamıyor. Her 100 çocuktan 65’i okullarındaki paralı gezilere katılamıyor. Her 100 çocuktan 67’sinin evde ders çalışacak özel alanı yok.

Ne diyor Tayyip Bey? 3 çocuk... Doğum oranı 1,4’e düşmüş, boşanmalar artmış, gençler evlenemiyor. Ama ‘3 çocuk yap’ diyor. Nasıl yapacaklar bu çocuğu? Bir sosyal konut projesi başladı biliyorsunuz. Kibrit kutusu gibi evlerde, 1 + 1'lerde 3 çocuk nasıl olacak? Nereye koyacaklar çocukları?

Evlenme hızı 8,35'ten 6,65'e düşmüş. Boşanma sayısı 2003'te 91 binmiş. Şu anda ne kadar biliyor musunuz? 173 bin kişi boşanmış bu yıl. Doğum sayıları nasıl? 2002'de 1 milyon 233 bin doğum varmış. Şu anda 937 bin doğum... Esas beka meselesi bu. Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor. Nasıl olacak? Nasıl yapsın millet aç. Millet çocuğuna ayakkabı alamıyor. Millet evlenemiyor. Bir düğün yapmanın masrafı 3 milyon lira. Neyle yapıyorlar düğünü? Geçen yıl Emekli Yılı'ydı. Emeklinin ruhuna Fatiha okuduk. Bu sene Aile Yılı. Maşallah dediği 40 gün yaşamıyor. Bari Aile Yılı ilan etmeyin. Aileye yazık. En temel kurumumuz 'aile' maalesef yok oldu. Millet evlenemiyor, bir de ‘5 çocuk yapın’ diyorlar.”