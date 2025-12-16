Meclis koridorları fokur fokur! AKP'li vekilin söyledikleri bomba etkisi yaratır

TBMM’de yürütülen yeni açılım sürecinde komisyon çalışmalarının sona erip raporların sunulmaya başlanması, Meclis koridorlarını hareketlendirdi. Özellikle bazı raporlarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik 'umut hakkı' ve serbestlik çağrılarının yer alması, AKP cephesinde yüksek sesli itirazlara neden oldu. Kulislerde, bu başlıkların yalnızca siyasi değil, toplumsal ve psikolojik sonuçlar doğurabileceği yönünde ciddi uyarılar yapıldığı ifade ediliyor.

AKP KULİSLERİNDE RAHATSIZLIK BÜYÜYOR

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, AKP’ye yakın kaynaklarda raporlarda kullanılan dil parti içinde huzursuzluk yaratmış durumda. Parti yönetimine yakın isimler, açılım sürecinin bu söylem üzerinden ilerlemesinin kamuoyunda sert bir tepkiyle karşılanabileceğini, özellikle güvenlik hassasiyeti yüksek seçmen nezdinde ağır bir siyasi maliyet doğurabileceğini dile getiriyor. Değerlendirmelerde, geçmiş çözüm süreci deneyimlerinin toplumda bıraktığı izlerin hâlâ taze olduğu vurgulandı.

‘BU SÖYLEMLE SANDIĞA GİDİLEMEZ’

AKP’li milletvekilleri arasında yapılan kapalı toplantılarda, PKK elebaşı Öcalan’ın çözüm sürecinin merkezine yerleştirilmesinin, travmatik bir hafızayı yeniden canlandırdığı görüşü öne çıktı. 'Umut hakkı', 'infaz indirimi' ve 'özgürlük' gibi kavramların bu çerçevede tartışılmasının, AKP’nin yıllardır inşa ettiği terörle mücadele söylemiyle açık bir çelişki yarattığı belirtiliyor. Bir AKP’li milletvekilinin kulislere yansıyan sözleri dikkat çekti:

“Bu başlıklar siyasette savunulamaz. Terör örgütü elebaşı üzerinden kurulan bir dil, AKP’ye oy kazandırmaz; tam tersine mevcut seçmeni de uzaklaştırır.”

TABAN VE İTTİFAK DENGESİ ENDİŞESİ

Parti kulislerinde öne çıkan bir diğer başlık ise tabanın göstereceği olası tepki. Milliyetçi-muhafazakâr seçmenin, PKK elebaşı Öcalan’ın adının yeniden gündemin merkezine taşınmasına karşı son derece hassas olduğu ifade ediliyor. Bu hassasiyetin yalnızca AKP tabanını değil, Cumhur İttifakı içindeki dengeleri de zorlayabileceği belirtiliyor. Parti içi değerlendirmelerde, bu söylemlerin ittifak içinde yeni gerilim alanları yaratabileceği uyarısı yapılıyor.

‘DEVLET ÇİZGİSİ’ VURGUSU ÖNE ÇIKIYOR

AKP cephesinde ağırlık kazanan eğilim ise açılım sürecinin terörle mücadele perspektifinden koparılmaması yönünde. Kulis bilgilerine göre, parti yönetimi kamuoyuna dönük mesajlarda 'devletin kırmızı çizgileri', 'güvenlik' ve 'milli birlik' vurgusunu yeniden öne çıkarmaya hazırlanıyor. Bundan sonraki süreçte daha kontrollü ve mesafeli bir tutum alınabileceği, PKK elebaşı Öcalan’ı merkeze alan hiçbir söylemin sahiplenilmeyeceği dile getiriliyor.