MEB LGS örnek soru kitapçıklarını erişime açtı
Yayınlanma:
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik birinci örnek soru kitapçıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu'nda (MEBİ) üzerinden erişime açtı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 14 Haziran 2026’da yapılacak merkezi sınava hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, MEBİ platformu üzerinden yayımlandı.

Böylece örnek sorular, ilk kez bireysel öğrenme platformu MEBİ’de erişime açılarak tek bir dijital merkezden öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuş oldu.

lgs.jpg

ÖĞRENCİLER İLERLEMELERİNİ DEĞERLENDİRMELERİNE İMKANI BULACAK

Öğrenciler, güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşarak sınav hazırlıklarını tek platform üzerinden planlayabilecek. Çevrim içi görüntülenebilen ve PDF formatında indirilebilen örnek sorular, öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkan sağlayacak.

Yayımlanan kitapçıklarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 10'ar soru, T.c. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerinden 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

YKS ve LGS'de soru tipleri değişiyor!YKS ve LGS'de soru tipleri değişiyor!

Sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı. Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı.

Hazırlanan soruların ilk kez MEBİ üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda içeriklere ulaşmasına imkân verecek.

MEBİ'ye, mebi.eba.gov.tr adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
Artvin’de bahçedeki yangın ormana sıçradı! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Naci Görür'den yürekleri ağza getiren açıklama: Kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor
Adana’da kan donduran anlar! Çocuğun başını otomobile çarpıp yere fırlattı
