YKS ve LGS'de soru tipleri değişiyor!

Türkiye’de eğitim politikalarına ilişkin tartışmalar sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkezi sınav sistemine yönelik yeni bir düzenleme için hazırlık başlattığını açıkladı. MEB ve ÖSYM iş birliğiyle yürütülen çalışmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda sınavlardaki soru modelinin yeniden tasarlandığı duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modelinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği” belirtilirken, bu sürecin MEB ile ÖSYM arasında koordineli şekilde sürdürüldüğü aktarıldı. Çalıştaylara Bakanlık yöneticileri, ÖSYM temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan uzman ekiplerin katıldığı ifade edildi.

OECD öğrenci ajansı, değerlendirme programları ve yetişkin becerilerine genel bir bakış

Açıklamaya göre, geliştirilecek yeni soru modelinde öğrencilerin konuları anlama, ilişkilendirme, uygulama ve problem çözme gibi temel becerilerini ölçen görev ve soru türleri esas alınacak. Böylece sınavların bilgi ölçmenin ötesine geçerek daha kapsamlı bir değerlendirme sistemi sunması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından hazırlığın hangi sınavları kapsayacağına dair net bir bilgi verilmedi. Ancak yapılan değerlendirmeler ve modelin kapsamı göz önüne alındığında, çalışmaların özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavı’nı (LGS) kapsaması bekleniyor.

MEB'DEN AÇIKLAMA

MEB açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni soru modelinin geliştirilmesine yönelik MEB–ÖSYM iş birliği sürüyor. Bu çerçevede düzenlenen çalıştaylarla uzman ekipler, öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütüncül biçimde değerlendirecek yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde; Bakanlık ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modelinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu süreçte düzenlenen çalıştaylara Bakanlık yöneticileri, ÖSYM temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan uzman ekipler katılarak soru modeli tasarımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Çalışmalarda soru modelinin temel bileşenleri, kullanılacak soru tipleri ve değerlendirme kriterlerine ilişkin teknik çerçeve üzerinde ortak görüşler ele alınıyor. Geliştirilecek olan soru modeli, öğrencilerin konuları anlama, ilişkilendirme, uygulama ve problem çözme gibi temel becerilerini ortaya koyan görev ve soru türlerini esas alan bir yapıda tasarlanıyor.”

Yeni soru modeline ilişkin takvimin ve kapsamın ilerleyen dönemde MEB tarafından netleştirilmesi bekleniyor.