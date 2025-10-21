Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay, 24 Ocak'ta Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla pazar yerine gitmişti. Burada dolaştıkları sırada, U.B. (15) ve B.B. (15) ile aralarında bir konuşma geçti.

İddianameye ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, bu konuşmanın ardından B.B., Minguzzi'yi önce itti, daha sonra tekrar karşısına çıkarak yumruk attı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B.'nin, bir tezgahtan aldığı bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı, bu sırada yere düşen Minguzzi'ye diğer şüpheli U.B.'nin ise tekme attığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırıldı. Genç çocuk, 17 gün süren yaşam mücadelesini 9 Şubat'ta kaybederek hayatını yitirdi.

İDDİANAME VE YARGI SÜRECİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporuna yer verildi. Raporda, Minguzzi'nin vücudunda 3 kesici alet yaralanması ve bir delici alet yarası olduğu, ölüm nedeninin ise kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydedildi.

Minguzzi davasında yeni gelişme: Sanık avukatı davadan çekildi

Başsavcılık, olaydan sonra yakalanarak tutuklanan B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Soruşturmanın devamında, olay günü bu iki sanıkla birlikte hareket ettikleri belirlenen diğer çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında da "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçlamasıyla 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle ek bir iddianame hazırlandı. Bu dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan tutuklu sanık sayısı 4'e yükseldi.

KARAR BEKLENİYOR

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. celsesinde mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı karar için 21 Ekim'e ertelemişti. Bugün görülecek olan duruşmada, savcılığın esas hakkındaki mütalaası doğrultusunda mahkemenin nihai kararını açıklaması bekleniyor.

10.05 | "HAK HUKUK ADALET"

Duruşma salonunun önünde "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.

09.40| YASEMİN MİNGUZZİ DURUŞMA SALONUNDA

Yasemin Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasının görüldüğü duruşma salonunun önüne geldi.