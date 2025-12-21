Masum iş ilanlarının altından ikamet dolandırıcılığı çıktı!

Son günlerde ilan sitelerinde masum bir iş fırsatı gibi sunulan 'vasıfsız eleman' ve 'taşıma işi' ilanlarının, aslında yabancı turistlerin vize ve geçici ikamet süreçlerini uzatmaya yönelik yasa dışı bir yöntemin parçası olduğu belirlendi. İstanbul Bağcılar merkezli ilanlara ilişkin Cumhuriyet’in ulaştığı WhatsApp yazışmaları, sistemin nasıl işlediğini gözler önüne serdi.

"ADRESİNİZİ KULLANIYORUZ" TEKLİFİ

İlanla temas kurulan ilk görüşmede, karşı taraf işin 'turizm işi' olduğunu söyleyerek yurtdışından gelen turistlerin vize sürelerinin bu yöntemle uzatıldığını ifade etti. Yazışmalarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ev adreslerinin kullanıldığı açıkça belirtilirken, 'Turistleri ikametgâhınızda 20 gün misafir olarak alıyorsunuz. Noterlikten işlem yapılıyor, 20 gün sonra kayıt otomatik olarak siliniyor' denildi. Bu işlem karşılığında ise ev sahibine 2 bin 600 TL peşin ödeme yapılacağı aktarıldı.

YENİDEN BAŞVURU İÇİN GEÇİCİ KAYIT

Aynı ilan kapsamında yapılan ikinci görüşmede ise yöntem daha ayrıntılı biçimde anlatıldı. Vize ya da geçici ikamet süresi bitmek üzere olan yabancılar için yeniden başvuru yapılabilmesi amacıyla adres kaydına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Belgeleri düzenlerken adres gerekiyor. Uygunsa sizin adresinize kayıt yapıyoruz. Bu kişiler 21 gün boyunca bu adreste kalıyor görünüyor" ifadeleri kullanıldı. Kaydın geçici olduğu savunularak, işlemin daha sonra sistemden silindiği öne sürüldü.

Bu görüşmede ev sahibinin sürece doğrudan dahil edildiği de anlatıldı. Karşı taraf, ev sahibinin yüz yüze gelip yabancı kişiyi misafir ettiğine dair onay verdiğini, tüm işlemlerin yaklaşık bir saat sürdüğünü iddia etti. Dikkat çeken en önemli nokta ise tüm bu sürecin ilan sitelerinde 'lojistik' ve 'taşıma elemanı' gibi başlıklarla gizlenmesi oldu. İlan metinlerinde vize, ikamet ya da yabancılarla ilgili herhangi bir bilgi yer almazken, asıl detayların yalnızca WhatsApp yazışmalarında paylaşıldığı görüldü.