THY uçağında yangın paniği! Acil iniş yaptı

Nepal'in başkenti Katmandu'dan İstanbul'a gelmek üzere havalanan Türk Hava Yolları'na ait Airbus A330 tipi uçağın motor kısmında yangın çıktı.

HAVADA YANGIN PANİĞİ

Belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sebebiyle yolcular panik yaşarken uçak, Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde bulunan Kalküta Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, mürettebatın motordaki yangını kontrol altına aldığı bildirildi.

THY'DEN AÇIKLAMA

Paniğe yol açan olayla ilgili açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yolcuların seyahatinin devamı için yeni uçuş planlaması yapıldığını belirtti.

Üstün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."