THY uçağında yangın paniği! Acil iniş yaptı

THY uçağında yangın paniği! Acil iniş yaptı
Yayınlanma:
Türk Hava Yolları'nın Katmandu-İstanbul seferini yapan uçağı, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle acil iniş yaptı.

Nepal'in başkenti Katmandu'dan İstanbul'a gelmek üzere havalanan Türk Hava Yolları'na ait Airbus A330 tipi uçağın motor kısmında yangın çıktı.

HAVADA YANGIN PANİĞİ

Belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sebebiyle yolcular panik yaşarken uçak, Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde bulunan Kalküta Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, mürettebatın motordaki yangını kontrol altına aldığı bildirildi.

İstanbul seferini yapan uçaktan helallik isteyip indiİstanbul seferini yapan uçaktan helallik isteyip indi

THY'DEN AÇIKLAMA

Paniğe yol açan olayla ilgili açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yolcuların seyahatinin devamı için yeni uçuş planlaması yapıldığını belirtti.

Üstün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz ?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz ?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
Türkiye
Maydonoz Döner'e 'FETÖ' davasında 11 tahliye
Maydonoz Döner'e 'FETÖ' davasında 11 tahliye
Saray'ın danışmanı Gülben Ergen'i hedef aldı: Aile müessesesini temsil edemez
Saray'ın danışmanı Gülben Ergen'i hedef aldı: Aile müessesesini temsil edemez
Son Dakika | Mükremin Gezgin hakkında karar
Son Dakika | Mükremin Gezgin hakkında karar