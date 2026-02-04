İstanbul seferini yapan uçaktan helallik isteyip indi

Yayınlanma:
Erzurum-İstanbul seferinde pist başından dönen uçakta ilginç anlar yaşandı. "Rahatsızlandım" diyerek uçaktan inen ve helallik isteyen yolcunun, aslında korktuğu için vazgeçtiği iddia edildi. Bir kişinin talebi, yüzlerce vatandaşa fatura edildi; uçak tam 1 saat 15 dakika rötarla kalkabildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erzurum Havalimanı’ndan İstanbul seferini gerçekleştirecek olan uçakta meydana geldi. Uçak kalkış için pist başına doğru ilerlediği sırada, bir yolcu kabin ekibine seslenerek rahatsızlandığını bildirdi. Kabin memurları duruma müdahale ederek yolcuya yardımcı oldu.

6982e85d6a554f24e687bc50.jpg

YOLCULARDAN HELALLİK İSTEDİ

Personelin yönlendirmesiyle uçaktan indirilen kişi, kendisine destek olan hosteslere ve beklemek zorunda kalan diğer yolculara teşekkür etti. Uçaktan ayrılırken diğer yolculardan "helallik" istediği görüldü. Ancak bu talep, uçuş programını aksattı. Rahatsızlanan yolcunun indirilme süreci nedeniyle uçak yaklaşık 1 saat 15 dakika rötar yaptıktan sonra İstanbul’a gitmek üzere havalanabildi.

İstanbul–Tahran seferini yapan uçak acil kodu verip Ankara’ya indi!İstanbul–Tahran seferini yapan uçak acil kodu verip Ankara’ya indi!

YOLCU İDDİASI: KORKUP İNMEK İSTEDİ

Olay anına tanıklık eden yolculardan Erdal Yılmaz ise yaşananları farklı bir boyutuyla aktardı. Yılmaz, durumu şu sözlerle ifade etti:

“Rahatsızlanan, daha doğrusu korkup uçaktan inmek isteyen bir vatandaşımız uçağı geri döndürmek zorunda kaldı.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

