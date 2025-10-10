Mardin'de yangın faciası! Duvar kırılarak içeri girildi: 3 yaşındaki Bekir öldü 12 yaralı

Mardin'de yangın faciası! Duvar kırılarak içeri girildi: 3 yaşındaki Bekir öldü 12 yaralı
Yayınlanma:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında Bekir Çeçen (5) hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta bulunan 3 katlı evin giriş katındaki dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 katlı binada çıkan yangın 3 eve daha sıçradı2 katlı binada çıkan yangın 3 eve daha sıçradı

5 YAŞINDAKİ BEKİR ÖLDÜ 12 YARALI

Yangının ardından patlama sesi de duyulurken, Bekir Çeçen, Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21) yaralandı.

DUVAR KIRILARAK İÇERİ GİRİLEBİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açamayınca vinçle duvar kırıldı. Evden tahliye edilen yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Çeçen, kurtarılamadı. Bekir'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Yaralılardan Bager Ç., Leyla Ç. ve Ebru K.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

"PATLAMA SESİ DUYDUM"

Mahallelilerden Furkan Yalçınkaya, "Mahalleye doğru geliyordum, patlama sesi duydum. Ambulanslar geldi, kapı açılmadı. Duvarı kırdılar, içeri girdiler. Küçük çocuklar vardı, yanmışlardı. Sonra itfaiye ve polis geldi. Şu an elektrik şirketi, elektriği kesiyor. Çocukların durumu belli değil, hastaneye götürdüler. Allah yardımcıları olsun. Allah kimsenin başına getirmesin” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Türkiye
Son Dakika | İzmir'deki elektrik faciası davasında karar: 30 sanığa ceza yağdı
Son Dakika | İzmir'deki elektrik faciası davasında karar: 30 sanığa ceza yağdı
6 ilde fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlar kurtarıldı
6 ilde fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlar kurtarıldı
Park halindeki özel halk otobüsü yandı
Park halindeki özel halk otobüsü yandı