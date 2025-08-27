Mansur Yavaş'tan Netanyahu'ya sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'yi 1915 olaylarında Ermenilere soykırım yapmakla itham etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Netanyahu'nun ithamlarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çeken bir paylaşım yapan Yavaş, "Gazze’de binlerce masum çocuğu, kadını, sivili bombalarla katleden; açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanan; hastaneleri, okulları yerle bir eden bir kişinin insanlık adına tek kelime etme hakkı yoktur." dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN NETANYAHU'YA TEPKİ

Netanyahu'nun Filistinliler'e uyguladığı katliamlar nedeniyle insanlık suçlarının faili olarak tarihe geçtiğini belirten Yavaş, İsrail Başbakanı'na şöyle tepki gösterdi: