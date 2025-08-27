Mansur Yavaş'tan Netanyahu'ya sert tepki
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'yi soykırımcılıkla suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'yi 1915 olaylarında Ermenilere soykırım yapmakla itham etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Netanyahu'nun ithamlarına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çeken bir paylaşım yapan Yavaş, "Gazze’de binlerce masum çocuğu, kadını, sivili bombalarla katleden; açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanan; hastaneleri, okulları yerle bir eden bir kişinin insanlık adına tek kelime etme hakkı yoktur." dedi.
MANSUR YAVAŞ'TAN NETANYAHU'YA TEPKİ
Netanyahu'nun Filistinliler'e uyguladığı katliamlar nedeniyle insanlık suçlarının faili olarak tarihe geçtiğini belirten Yavaş, İsrail Başbakanı'na şöyle tepki gösterdi:
- "Filistin halkına yıllardır uyguladığı işgal, katliam ve zulümle tarihe insanlık suçlarının faili olarak geçen Netanyahu’nun, 1915 olaylarını çarpıtarak ülkemizi hedef alması; ikiyüzlülüğün, çürümüşlüğün ve utanmazlığın en somut göstergesidir.
- Gazze’de binlerce masum çocuğu, kadını, sivili bombalarla katleden; açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanan; hastaneleri, okulları yerle bir eden bir kişinin insanlık adına tek kelime etme hakkı yoktur. Türk milleti, tarihine yöneltilen iftiraları asla kabul etmeyecektir. Netanyahu’nun açıklamalarını şiddetle kınıyor; ellerine bulaşmış masum insanların kanını yalanlarla temizleyemeyeceğini bir kez daha vurguluyorum."
