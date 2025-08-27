Mansur Yavaş'tan Netanyahu'ya sert tepki

Mansur Yavaş'tan Netanyahu'ya sert tepki
Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'yi soykırımcılıkla suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'yi 1915 olaylarında Ermenilere soykırım yapmakla itham etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Netanyahu'nun ithamlarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çeken bir paylaşım yapan Yavaş, "Gazze’de binlerce masum çocuğu, kadını, sivili bombalarla katleden; açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanan; hastaneleri, okulları yerle bir eden bir kişinin insanlık adına tek kelime etme hakkı yoktur." dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN NETANYAHU'YA TEPKİ

Netanyahu'nun Filistinliler'e uyguladığı katliamlar nedeniyle insanlık suçlarının faili olarak tarihe geçtiğini belirten Yavaş, İsrail Başbakanı'na şöyle tepki gösterdi:

  • "Filistin halkına yıllardır uyguladığı işgal, katliam ve zulümle tarihe insanlık suçlarının faili olarak geçen Netanyahu’nun, 1915 olaylarını çarpıtarak ülkemizi hedef alması; ikiyüzlülüğün, çürümüşlüğün ve utanmazlığın en somut göstergesidir.
  • Gazze’de binlerce masum çocuğu, kadını, sivili bombalarla katleden; açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanan; hastaneleri, okulları yerle bir eden bir kişinin insanlık adına tek kelime etme hakkı yoktur. Türk milleti, tarihine yöneltilen iftiraları asla kabul etmeyecektir. Netanyahu’nun açıklamalarını şiddetle kınıyor; ellerine bulaşmış masum insanların kanını yalanlarla temizleyemeyeceğini bir kez daha vurguluyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Havası ve doğasının güzelliği kadar ucuzluğu da hayran bırakıyor: Türklerin yeni gözdesi ziyaretçilerini bekliyor
Türklerin yeni gözdesi ziyaretçilerini bekliyor
Havası ve doğasının güzelliği kadar ucuzluğu da hayran bırakıyor
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
Kimse dikkat etmiyor! Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir
Kimse dikkat etmiyor!
Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Türkiye
Son Dakika | Tutuklu İnan Güney'e yeni soruşturma açıldı
Son Dakika | Tutuklu İnan Güney'e yeni soruşturma açıldı
Aziz İhsan Aktaş bu kez savcılara değil kameralara konuştu
Aziz İhsan Aktaş bu kez savcılara değil kameralara konuştu