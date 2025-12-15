Manisa'da Gülşah Durbay'ın cenazesi dolayısıyla bazı yollar kapatıldı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle şehir merkezinde trafik akışında düzenlemeye gidildiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun katılım beklenen cenaze töreni sebebiyle trafiğin güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla belirlenen saatler arasında bazı cadde ve yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.
Trafik akışının durdurulacağı süre 10.30 ile 15.00 saatleri arası olarak belirlendi.
TRAFİĞE KAPATILACAK CADDE VE GÜZERGAHLAR
Dr. Sadık Ahmet Caddesi
Hatuniye Camii’ne çıkan yollar
Atatürk Bulvarı
Mustafa Kemal Paşa Caddesi
Uzunyol Caddesi
Bu caddelere bağlantılı Cumhuriyet Meydanı’na çıkan yollar
Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların belirtilen saatler arasında mağduriyet yaşamamaları için bu güzergahlara alternatif yolları kullanmalarını önemle rica etti ve kamuoyuna gösterdikleri anlayış için teşekkürlerini iletti.