Manisa'da Gülşah Durbay'ın cenazesi dolayısıyla bazı yollar kapatıldı

Manisa'da Gülşah Durbay'ın cenazesi dolayısıyla bazı yollar kapatıldı
Yayınlanma:
Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın cenaze töreni nedeniyle şehir merkezindeki bazı cadde ve güzergahların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle şehir merkezinde trafik akışında düzenlemeye gidildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun katılım beklenen cenaze töreni sebebiyle trafiğin güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla belirlenen saatler arasında bazı cadde ve yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Trafik akışının durdurulacağı süre 10.30 ile 15.00 saatleri arası olarak belirlendi.

Manisa Ferdi Zeyrek'in ardından Gülşah Durbay'ın acısı ile sarsıldı: Son yolculuğuna uğurlanıyorManisa Ferdi Zeyrek'in ardından Gülşah Durbay'ın acısı ile sarsıldı: Son yolculuğuna uğurlanıyor

TRAFİĞE KAPATILACAK CADDE VE GÜZERGAHLAR

Dr. Sadık Ahmet Caddesi

Hatuniye Camii’ne çıkan yollar

Atatürk Bulvarı

Mustafa Kemal Paşa Caddesi

Uzunyol Caddesi

Bu caddelere bağlantılı Cumhuriyet Meydanı’na çıkan yollar

manisa.png

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların belirtilen saatler arasında mağduriyet yaşamamaları için bu güzergahlara alternatif yolları kullanmalarını önemle rica etti ve kamuoyuna gösterdikleri anlayış için teşekkürlerini iletti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Türkiye
Zehir tacirlerine darbe! Servis aracında ele geçirildi: Değeri 30 milyon TL
Zehir tacirlerine darbe! Servis aracında ele geçirildi: Değeri 30 milyon TL
Beyoğlu'nun ortasında kapkaç yapıp serbest kaldılar! Alüminyum folyo oyunu
Beyoğlu'nun ortasında kapkaç yapıp serbest kaldılar! Alüminyum folyo oyunu