Manisa'da Gülşah Durbay'ın cenazesi dolayısıyla bazı yollar kapatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle şehir merkezinde trafik akışında düzenlemeye gidildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun katılım beklenen cenaze töreni sebebiyle trafiğin güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla belirlenen saatler arasında bazı cadde ve yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Trafik akışının durdurulacağı süre 10.30 ile 15.00 saatleri arası olarak belirlendi.

TRAFİĞE KAPATILACAK CADDE VE GÜZERGAHLAR

Dr. Sadık Ahmet Caddesi

Hatuniye Camii’ne çıkan yollar

Atatürk Bulvarı

Mustafa Kemal Paşa Caddesi

Uzunyol Caddesi

Bu caddelere bağlantılı Cumhuriyet Meydanı’na çıkan yollar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların belirtilen saatler arasında mağduriyet yaşamamaları için bu güzergahlara alternatif yolları kullanmalarını önemle rica etti ve kamuoyuna gösterdikleri anlayış için teşekkürlerini iletti.