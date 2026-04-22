Maltepe’de zehir tacirlerine operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 Nisan’da Maltepe ilçesinde 3 ayrı evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Bu kapsamda, belirlene evler ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 tutuklama

Evlerde yapılan aramalarda ise 2 kilo 812 gram marihuana, 45 gram kokain, 2 kök hint keneviri, 5 hassas terazi, 3 cep telefonu, 1 zaman ayarlayıcı, 1 nem ölçer, 1 aydınlatma sistemi, 1 vakum cihazı ve 19 bin 200 lira ele geçirildi.

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.T. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler B.A. (35), M.A.B. (32) ve C.B. (38) ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)