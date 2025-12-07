Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'ye gelecek!

Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'ye gelecek!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Orban’ın ziyaretini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklarken , Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı'na katılmak için yarın Türkiye'ye geleceğini ifade etti.

ANLAŞMA İMZALANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR!

Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyaret sırasında, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağını duyuran Duran, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğünü de ifade etti.

Kaynak:AA

