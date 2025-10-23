Lüks araç vurgununda 'sahte fatura' oyunu gümrüğe takıldı! Değeri 288 milyon TL

Lüks araç vurgununda 'sahte fatura' oyunu gümrüğe takıldı! Değeri 288 milyon TL
Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, yürüttükleri bir operasyonla, piyasa değeri 288 milyon TL'yi bulan 10 adet lüks araca el koydu. Araçların, sahte faturalar kullanılarak gümrükte değerlerinin düşük gösterildiği ve bu yolla devletin 46 milyon TL zarara uğratılmasının hedeflendiği tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir operasyon yürüttü. Ekipler, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 adet lüks aracın değerlerinin, ithalat işlemleri sırasında sunulan faturalarla gerçek değerlerini yansıtmadığını belirledi.

yeni-proje-2025-10-23t093316571.jpg

46 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, araçların değerlerinin sahte faturalar aracılığıyla bilinçli olarak düşük gösterildiği ortaya çıktı. Bakanlık, bu yöntemle yaklaşık 46 milyon TL'lik bir kamu zararının hedeflendiğini ve operasyon sayesinde bu zararın önüne geçildiğini duyurdu.

Bu tespitler çerçevesinde, değeri toplamda 288 milyon TL olan 10 lüks araca el konuldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili adli süreç de başlatıldı. Bakanlık, konuya ilişkin soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın, ülkenin ekonomik çıkarlarını korumak, haksız rekabeti önlemek ve dürüst ticaret erbabının haklarını muhafaza etmek amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

