Laleli'deki milyarlık vurgunda 33 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirdi.

Adeta vurgun cenneti: Laleli'deki 'kara para aklama' operasyonunda 33 kişiye tutuklama talebi

Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 48'i yakalandı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden 33'ünü, tutuklanmaları talebiyle, 15'ini ise haklarında adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Gazetesi'nden Batuhan Serim'in aktardığına göre, nöbetçi Sulh ceza Hakimliği, savcılığın talebini değerlendirerek 33 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. 15 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

YASA DIŞI FİNANS AĞI

MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtlarının yer aldığı dosyada, Laleli merkezli bir grup şirketin yasa dışı finans ağı kurduğu tespit edildi.

Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerinin çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla tekellerine alındığı, yasadışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının POS cihazlarında “hayali işlemler” karşılığında kullanıldığı, bu yolla 47 milyar TL’yi aşan işlem hacmi oluşturulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında, elde edilen 1 milyar 300 milyon TL’lik suç gelirinin şirket kayıtlarına ticari faaliyet gibi gösterilerek aklandığı saptandı. Döviz bürolarında suç gelirlerinin fiziken saklandığı yönündeki ihbar ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.