Kurum Erdoğan'ı uyuşturucudan tutuklanan rapçi ile paylaştı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir açılış törenindeki anlarına yer verdiği bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımında Erdoğan'a ve konut fotoğraflarına yer verdiği bir video paylaşan Kurum'un, söz konusu görüntüler için tercih ettiği şarkı ise gündem yarattı.

Videonun arka planında çalan şarkıda “Babayla zor yarışırlar” ifadeleri yer alırken söz konusu şarkının, “uyuşturucuya özendirme” suçlamasıyla tutuklanarak serbest bırakılan şarkıcı Lvbel C5’e ait olduğu fark edildi.

VİDEODA ÇALAN ŞARKI DİKKATLERİ ÇEKTİ!

Murat Kurum’un, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerin arka planında yer alan şarkı dikkatleri çekerken şarkının Lvbel C5 olarak tanınan Süleyman Burak Bodur‘a ait Babayla zor yarışırlar isimli şarkı olduğu fark edildi. Bodur’un, daha önce “uyuşturucuya özendirme” suçlamasıyla Gebze Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandıktan Kandıra Cezaevi’ne gönderildiği, daha sonra ise serbest bırakıldığı biliniyor.

Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı!