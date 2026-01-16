Kuru öksürüğü hemen kesiyor: Mardinli aktardan üç kuşaklık dardağan sırrı!

Yayınlanma:
Mardin’de üç kuşaktır aktarlık yapan Gökçeoğlu ailesi, kış aylarında yoğun talep gören dardağanın özellikle kuru öksürük, astım ve bronşite iyi geldiğini belirtti.

Mardin’de üç kuşaktır aktarlık mesleğini devam ettiren Gökçeoğlu ailesi hem doğal ürünlere olan talebi hem de bölgenin bitkisel zenginliğini anlattı.

İşletmeyi üçüncü kuşak olarak devam ettiren İbrahim Gökçeoğlu, şunları söyledi:

  • "Kış aylarında şu anda çok rağbet arttı. Genellikle çubuk tarçın, çiçek ıhlamurumuz, Mardin'de yetişen dardağan tüketiliyor.
  • Genel olarak kış aylarında bunu dövüyoruz. Makinede çekiyoruz. Sütle beraber haşlayıp bunu içiyoruz.
  • Kuru öksürük, astım, bronşit varsa çok iyi geliyor. Özellikle kuru öksürüğün kesmede birinci.
  • Onun haricinde hatmi çiçeğimiz var. Bu da Mardin'de yetişen güzel bitkilerden bir tanesi. Bunu da sütün içinde haşlayıp ciğerdeki balgamı söküyor, bronşları açıyor, göğsü rahatlatıyor.

"DOĞAL VE ORGANİK OLDUĞU İÇİN RAĞBET GÖRÜYOR"

  • Ada çayı var, bunu da genellikle kış aylarında çay gibi demleyip kullanıyorlar. Öksürük, bronşit, soğuk algınlığı, astım için.
  • Taze zencefilimiz var. Bu da öksürük, bronşit, soğuk algınlığı ve bazı rahatsızlıklara iyi geliyor.
  • Ekşi çayımız var, hibisküs. Bunu da aynı çay gibi demleyip kışın içiyoruz. Vücut direncini artırıyor. İçinde C vitamini var.
  • Bunun haricinde Mardin'de yetişen tane sumağımız, tane kişniş dağ kekiğimiz var. Bunlar doğal ve organik olduğu için rağbet görüyor. Alım gücü kişiye göre değişiyor.
  • Kimi alabiliyor, kimi alamıyor. Parası olan alabiliyor, sorun etmiyor. Ama genel olarak ekonomik artışlardan dolayı bazıları alamıyor. Onun için biz elimizden gelen yardımı yapıyoruz."

Kaynak:ANKA

