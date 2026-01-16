Kuru öksürüğü hemen kesiyor: Mardinli aktardan üç kuşaklık dardağan sırrı!

Mardin’de üç kuşaktır aktarlık mesleğini devam ettiren Gökçeoğlu ailesi hem doğal ürünlere olan talebi hem de bölgenin bitkisel zenginliğini anlattı.

İşletmeyi üçüncü kuşak olarak devam ettiren İbrahim Gökçeoğlu, şunları söyledi:

"Kış aylarında şu anda çok rağbet arttı. Genellikle çubuk tarçın, çiçek ıhlamurumuz, Mardin'de yetişen dardağan tüketiliyor.

Genel olarak kış aylarında bunu dövüyoruz. Makinede çekiyoruz. Sütle beraber haşlayıp bunu içiyoruz.

Kuru öksürük, astım, bronşit varsa çok iyi geliyor. Özellikle kuru öksürüğün kesmede birinci.

Onun haricinde hatmi çiçeğimiz var. Bu da Mardin'de yetişen güzel bitkilerden bir tanesi. Bunu da sütün içinde haşlayıp ciğerdeki balgamı söküyor, bronşları açıyor, göğsü rahatlatıyor.

Kış hastalıklarına karşı tüketin

"DOĞAL VE ORGANİK OLDUĞU İÇİN RAĞBET GÖRÜYOR"