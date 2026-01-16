İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da haftanın beşinci iş gününde, mesai bitimiyle birlikte trafik adeta durma noktasına geldi. İBB Trafik verilerine göre megakent genelinde trafik yüzde 89 seviyesini gördü.

KÖPRÜ GİRİŞLERİ VE ANA ARTERLER KİLİTLENDİ

İstanbul'un her iki yakasında da ana arterler "kırmızıya" bürünürken, özellikle köprü geçişleri ulaşımı neredeyse imkansız hale getirdi. Kent genelindeki trafik yoğunluğu bölgelere göre Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87 olarak ölçüldü.

D-100 (E-5) kara yolunda Haramidere’den başlayan yoğunluk, Mecidiyeköy ve Haliç Köprüsü üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar kesintisiz devam ediyor. TEM Otoyolu'nda ise Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yoğun bir trafik kuyruğu oluşmuş durumda.

ANADOLU YAKASI: KAVACIK VE KARTAL HATTI YOĞUN

Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolunda Kozyatağı ile Kartal arasında trafik yer yer durma noktasına geldi. TEM Otoyolu'nda Ünalan ile Sultanbeyli arasındaki yoğunluk dikkat çekerken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçişte trafik Kavacık mevkisinden itibaren başlıyor.

TOPLU TAŞIMADA YOLCU İZDİHAMI

Yollardaki kilitlenmeye paralel olarak, toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar da zor anlar yaşıyor. Özellikle Metrobüs, Marmaray ve ana aktarma merkezlerinde (Yenikapı, Zincirlikuyu, Uzunçayır) aşırı yolcu yoğunluğu gözleniyor.