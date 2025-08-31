Küre Dağları'ndaki yangına açıklama geldi

Yayınlanma:
Bartın'ın Ulus ilçesindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan yangının ilerlediğini ancak müdahalelerinin de devam ettiğini kaydetti.

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

aa-20250831-38978702-38978701-bartinda-ormanlik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor.jpg

ALEVLER GENİŞ ALANDA ETKİLİ OLUYOR: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi. Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

aa-20250831-38978702-38978699-bartinda-ormanlik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor.jpg

Rüzgar ve arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

aa-20250831-38978702-38978698-bartinda-ormanlik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor.jpg

Vali Arslan, gazetecilere, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "Şimdilik bir tahliye söz konusu değil. Yangın rüzgarın da etkisiyle yukarı bölgeye doğru ilerliyor. Gerek iş makineleri gerek itfaiye ekipleriyle yoğun şekilde çalışmamız sürüyor." dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

