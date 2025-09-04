Küçükçekmece'de kamyon alt geçide sıkıştı

İstanbul Küçükçekmece’de bir kamyon, navigasyonun yönlendirmesiyle girdiği alt geçitte sıkıştı. Çarpma sırasında sürücünün 11 yaşındaki oğlu hafif yaralandı.

Olay, Yenimahalle Mahallesi Hatboyu Caddesi’nde meydana geldi. Alaattin B. (40) idaresindeki 41 K 1750 plakalı kamyon, alt geçidin duvarına çarparak sıkıştı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki sürücünün oğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri çocuğu ayakta tedavi ederken, polis ekipleri de caddeyi bir süreliğine çift yönlü trafiğe kapattı.

NAVİGASYONA GÜVENDİ, KAZA YAPTI

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kazayla ilgili yaptığı açıklamada navigasyona güvendiğini belirterek, “Köprüyü fark edemeyince vurduk. Uyarı tabelasını gördüm ama yolun başında sandım.” dedi.

Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldığı ifade edildi.