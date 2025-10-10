KPSS sonuçları açıklandı: Bir soru iptal edildi
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Eylül'de yapılan 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarına ve itirazlara ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
SORU İPTAL EDİLDİ
Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek sonuçlar açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi): Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldıhttps://t.co/CDyQ4hATur pic.twitter.com/g46IF9CIw7— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 10, 2025
