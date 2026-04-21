Koyunlar otluyordu, meraya dönmüştü: Demirtaş Barajı tamamen doldu

Bursa’da tarımsal sulama için hayati önem taşıyan Demirtaş Barajı son yılların en ağır kuraklık sınavını başarıyla geride bıraktı. Ballıkaya Deresi üzerinde 1977 ile 1983 yılları arasında inşa edilen dev rezervuar küresel iklim krizinin etkileriyle geçtiğimiz dönemlerde tamamen kuruma noktasına gelmişti.

Bir zamanlar derin yarıkların oluştuğu ve hayvanların otladığı baraj havzası yeniden suyla kaplandı.

KURUYAN TOPRAKLAR YERİNİ MAVİYE BIRAKTI

Geçtiğimiz yıllarda su seviyesinin dip yapmasıyla birlikte baraj yatağında devasa çatlaklar meydana gelmiş ve bölge adeta bir merayı andırmaya başlamıştı. Uludağ’ın eteklerinden süzülen kar suları ile bahar aylarında etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar havzanın kaderini değiştirdi. Kuraklık nedeniyle koyun ve keçilerin otladığı o alanlar bugün itibarıyla tamamen su altında kaldı.

BİNLERCE HEKTARLIK TARIM ARAZİSİNE CAN SUYU

Bursa tarımı için stratejik bir merkez olan baraj toplamda 2 bin 160 hektarlık dev bir arazinin sulama ihtiyacını tek başına karşılıyor.

Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen susuzluk endişesi havzanın tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yerini rahatlamaya bıraktı. Demirtaş Barajı'nın yeniden eski görkemine kavuştuğu o anlar dron çekimleriyle kayıt altına alınarak suyun gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

İSKİ: Nisan yağmurları barajları teğet geçti, İstanbul'un su sınavı bitmiyor!

"YANLIŞ KULLANIMLA YOK OLMAYA BAŞLAYABİLİR"

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarının yükseleceğine dikkat çeken Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, su tasarrufu çağrısında bulundu. Özellikle tarımsal sulamada suyun dikkatli kullanılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Dindar şu ifadeleri kullandı: