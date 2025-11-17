Köy merasında top mermisi bulundu

Yayınlanma:
Edirne'nin Büyükdöllük köyü merasında mantar toplayan vatandaşlar tarafından bulunun geçmiş döneme ait top mermisi, jandarma ekipleri tarafından patlatılarak imha edildi.

Merkeze bağlı Büyükdöllük köyü merasında mantar toplamaya çıkan Serdar Çayan, patlamamış bir top mühimmatı bulunca durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirdi.

Çanakkale'de patlamamış top mermisi bulunduÇanakkale'de patlamamış top mermisi bulundu

BÖLGEYE PATLAYICI İMHA TİMİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine meraya aralarında patlayıcı imha timinin de bulunduğu jandarma ekipleri sevk edildi. Mühimmat üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, geçmiş döneme ait top mermisi olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri merada bulunanları uzaklaştırıp, çevre güvenliğini sağladıktan sonra top mermisini patlatarak imha etti.

Top mermisini bulan Serdar Çayan, "Büyükdöllük merasına mantar toplamak için gelmiştik hafta sonu. Gezerken paslı, tozlu bir top mermisine denk geldik. Patlamamış bir mermiydi. 112’yi aradık, bizi jandarmaya yönlendirdiler. Jandarma da bomba imha ekibiyle birlikte gelip imha ettiler" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Siverek'te yaşlı çift sobadan zehirlendi
Siverek'te yaşlı çift sobadan zehirlendi
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı