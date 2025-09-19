Köy çocuklarına sahne açılıyor: Masal otobüsü yollarda

Köy çocuklarına sahne açılıyor: Masal otobüsü yollarda
Yayınlanma:
Aydın Nazilli Belediyesi, kullanılmayan bir otobüsü 'Masal Otobüsü' adıyla gezici bir oyun parkına dönüştürerek, köylerde yaşayan ve daha önce hiç sinema, tiyatro veya oyun parkı görmemiş çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Proje, aynı zamanda sağlık taramalarını da kapsayarak çocukların hem eğlenmesini hem de sağlık hizmeti almasını sağlıyor.

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, atıl durumda olan bir belediye otobüsünü restore ederek köylerdeki çocuklara özel bir oyun otobüsü tasarladı. 'Masal Otobüsü' adı verilen bu mobil oyun parkı, daha önce hiç tiyatro, sinema veya oyun parkı görmemiş çocuklara ulaşmayı hedefliyor.

Tetik, köylerdeki bazı çocukların bu imkanlardan mahrum kaldığını fark etmesi üzerine bu projeyi başlattığını belirtti. Tetik, "Bu otobüs madem çalışmıyor, atıl vaziyette duruyor. O zaman bunu ele alıp tamir edelim, çalıştıralım" diyerek, minimum maliyetle maksimum fayda sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

55ef6a04-a877-405f-8ad0-4c25430c2e4a-w.jpg

Sosyal belediyeciliğin bir örneği olduğunu ifade eden Tetik, "Biz halkımız için sosyal belediyecilik yapıyoruz, ancak mümkün olduğu kadar az parayla çok iş yapmaya çalışıyoruz" diyerek yeni bir otobüs almak yerine mevcut aracı değerlendirdiklerini ifade etti. Tetik, projenin ana gider kalemlerinin, otobüsün tadilatı ve iç donanımı için harcanan yaklaşık 140 bin TL olduğunu açıkladı. Bu bütçeyle, mobil oyun parkının içine tuvalet dahi eklendiğini belirtti.

25e5c956-2c1b-41da-9c68-9903c87b7b39-w.jpg

Masal Otobüsü'nün sürekli hareket halinde olacağını ve özellikle uzak köylere ulaşacağını belirten Başkan Tetik, "Amacımız, çocuklarımız sabahtan akşama kadar oyunlarını oynasınlar" dedi.

Proje kapsamında otobüse bir sağlık ekibi de eşlik edecek. Bu ekip, gidilen köylerde vatandaşların sağlık sorunlarıyla ilgili sohbetler yaparak bilgilendirme sağlayacak.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

